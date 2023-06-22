Після підриву росіянами Каховської ГЕС супутникові знімки показують, що чотири мережі зрошувальних каналів залишись без води.

Джерело: BBC

За даними ООН, унаслідок підриву водосховища понад 700 000 осіб можуть зіткнутися з порушенням водопостачання. Більшість із них – на тимчасово окупованій росіянами території.

Експерти кажуть, що втрата води з каналів буде критичною для виробництва продуктів харчування в регіоні.

Каховська дамба була зруйнована вранці 6 червня, що спричинило масштабну повінь, яка вразила поселення та сільськогосподарські угіддя чи не по всій Херсонщині.

Вище за течією від дамби (на північний схід) рівень води суттєво знизився як у водосховищі, так і в каналах, які воно живить. Останні супутникові знімки показують, що рівні продовжують падати.

Окрім того, що канали були джерелом питної води для значної частини південної України, вони також забезпечували зрошення величезних площ сільськогосподарських угідь. Дамба служила захистом від повеней у місцях нижче за течією, на південний захід.

BBC спостерігало за чотирма входами в канал за допомогою супутникових зображень, і до 15 червня всі були відключені, оскільки рівень води у водосховищі продовжував падати.

Подальші зображення показують, що резервуар, який раніше містив 18 кубічних кілометрів води, значно висох.

Першими були зневоджені мілкіші частини водосховища, де можна було побачити частину оригінальної форми Дніпра до будівництва дамби в 1956 році.

Зображення показують, що канали все ще містять воду далі від водойми. Незрозуміло, скільки часу знадобиться, щоб вони висохли.

Перед війною близько 5840 квадратних кілометрів (584 000 гектарів) орних угідь по обидва боки річки Дніпро потенційно могли обслуговуватися каналами, причому понад половина території залежало від зрошувальних систем.

За даними українського уряду, у 2021 році на цих площах було зібрано близько двох мільйонів тонн зернових та олійних культур.

За словами Інбала Беккер-Решефа, програмної директорки NASA, багато територій нижче за течією водосховища спочатку були затоплені після руйнування дамби, але довгостроковою проблемою виробництва продуктів харчування буде втрата водопостачання через пересихання великих систем каналів.

“[Канали] в основному зрошують літні культури… як-от кукурудзу, соєві боби, трохи соняшнику. Але вони також зрошують трохи пшениці, яка є озимою культурою, а потім багато овочів і фруктів, як-от дині”, — сказала вона.

Вона додала, що канали можуть почати заповнюватися мулом, якщо залишити їх сухими, що знижує їх ефективність, і чим довше вони залишаються в такому стані, тим гірше вони стануть.

Мартін Гріффітс, голова відділу екстреної допомоги в ООН, раніше заявив BBC, що руйнування дамби матиме “великий вплив на глобальну продовольчу безпеку”, описуючи цю територію як “житницю не лише для України, але й також для світу”.

Україна є великим експортером соняшнику, кукурудзи, пшениці та ячменю. Війна спричинила глобальні проблеми з постачанням, особливо в країнах Близького Сходу та Африки, які значною мірою залежать від українського зерна.

Відновлення дамби, здається, є одним із небагатьох довгострокових рішень для відновлення водної безпеки в цьому районі.

“Зараз рівень води впав, вода просто не доходить до систем [каналів], щоб її підняти, потрібно відновити дамбу”, – сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Експерти попереджають, що ця територія піддається більшому ризику як посухи, так і повеней, оскільки гребля допомогла регулювати екстремальні підйоми та падіння рівня води.

“Тепер цілий водозбірний басейн річки, який знаходиться нижче за течією, не контролюється”, — сказав Яап Фліквірт, радник з управління повенями та узбережжям інженерно-консультаційної компанії Royal HaskoningDHV.

Якщо дамба не буде відновлена або не буде встановлено потужний захист від повеней, Фліквірт сказав, що деякі території можуть виявитися непридатними для заселення, оскільки вони розташовані дуже близько до рівня річки.