22 червня афганську провінцію Пактика сколихнув потужний землетрус магнітудою у 6 балів за шкалою Ріхтера. Через нього загинуло щонайменше 1000 осіб, та ще близько 1500 отримали поранення.

Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

Найбільше від землетрусу постраждав район Гаян, що у провінції Пактика.

Люди, які вижили після землетрусу, власноруч розбирають завали своїх будинків, спричинені небезпечним природним явищем. Вони швидко зібрали тіла тих, хто загинув, зокрема тіла дітей та немовлят, для поховань.

Повний масштаб руйнувань, спричинених землетрусом у гірських селищах, ще доведеться з’ясувати.

Тим часом, як в інших містах сучасні будівлі витримують 6-бальні землетруси, будинки в Афганістані, зведені з глини та цегли, а також місцевість, схильна до зсувів, робить такі землетруси ще більш небезпечними.

Цей землетрус став найпотужнішим в Афганістані за останні два десятиліття і, за повідомленням офіційних осіб, кількість жертв ще може зрости.

“Важко зібрати всю точну інформацію, оскільки це гірська місцевість. Інформація, якою ми володіємо – це те, що нам розповіли жителі цих районів”, – сказав Султан Махмуд, голова району Сперай.

Чи зможе – та чи допустять таліби – світ допомогти з ліквідацією наслідків землетрусу, залишається під питанням, однак вже зараз місцевим рятувальникам доводиться розбирати завали без відповідного обладнання.

“Ми просимо Ісламський Емірат та всю країну вийти вперед і допомогти нам. Ми ні з чим і нічого у нас немає, навіть наметів, щоб жити”, – сказав місцевий житель Хакімулла, який вижив після землетрусу.

До провінції Пактика прибув вертоліт із рятувальниками, однак спроби допомогти можуть бути марними через те, що міжнародні організації та світові лідери остерігаються вести справи з талібами, які захопили владу у країні у серпні минулого року.

Через невизначеність у відносинах таліби офіційно не звертались до ООН з проханням мобілізувати міжнародні пошуково-рятувальні групи та отримати обладнання з сусідніх країн, повідомив заступник спецпредставника ООН в Афганістані Раміз Алекперов.

Однак офіційні особи з деяких агентств ООН повідомили, що таліби надали їм повний доступ до постраждалого від землетрусу району.

Представник талібів Забіулла Муджахід у Twitter написав, що 8 вантажних автомобілів з продовольством та іншими предметами першої необхідності прибули з Пакистану до провінції Пактика.

22 червня він також повідомляв, що в Афганістан прибули два літаки з гумдопомогою з Ірану та ще один літак з Катару.

Проте отримати потужнішу міжнародну допомогу буде важче, адже США та більшість інших країн допомагають жителям Афганістану через ООН та інші організації, аби не передавати фінансову та інші допомогу напряму у руки талібів.

22 червня президент США Джо Байден закликав USAID та інших партнерів з федерального уряду оцінити, як США можуть допомогти постраждалим від землетрусу в Афганістані.

У випуску новин від 23 червня,на державному телебаченні Афганістану наголосили, що “президент США Джо Байден – їх колишній ворог – висловив співчуття у зв’язку з землетрусом та пообіцяв допомогти”.