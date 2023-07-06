Внаслідок сьогоднішньої нічної ракетної атаки на Львівщині знеструмлено лінію електропередачі та підстанції, два населених пункти - без світла.

Джерело: Міненерго

Цієї ночі війська РФ завдали чергового ракетного удару по території України. Внаслідок атаки у Львівській області знеструмлено 1 лінію електропередачі, 3 трансформаторні підстанції. Без електропостачання залишилися 2 населених пункти.

Триває також обстріл прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли без світла залишилася частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Харківській областях. У Донецькій області знеструмлювалися майже 15 тисяч споживачів.

Через попередні обстріли залишається без світла частина абонентів у Чернігівській та Сумській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.

Окрім цього, триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 13 тисяч споживачів.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Щодо ситуації на ЗАЕС, то фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Станом на ранок він становить 16,54 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Внаслідок технологічних порушень в Івано-Франківській області тимчасово знеструмлювалися понад 38 тисяч споживачів. Зараз всіх заживлено.

Також через технологічні порушення знеструмлена частина споживачів у Київській та Дніпропетровській областях.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 1 903 МВт*год. Експорт відсутній.