Російські окупанти не припиняють обстрілювати Харківську область. Обстрілювали регіон вночі та вранці на 23 червня. Як наслідок - поранено сімох осіб, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 23 години 22 червня окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Внаслідок обстрілів сталась пожежа на складських приміщеннях. За попередніми даними постраждалих немає.

Вночі російські армійці відкрили вогонь по місту Дергачі: частково зруйновано будівлю офісного приміщення.

Під ворожими обстрілами вночі опинилось і смт Печеніги (Чугуївський район). Унаслідок обстрілів виникла пожежа на приватному підприємстві.

Вранці окупанти знову обстріляли Чугуївський район: пошкоджено приватні будинки. Також поранення отримали семеро мирних мешканців. Двоє поранених – це діти. Інформація щодо остаточної кількості постраждалих ще уточнюється.