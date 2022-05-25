Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що унаслідок влучання російських ракет загинула одна людина.
Окрім цього, ще троє осіб отримали поранення.
Також за даними Запорізької ОВА, лише у приватному секторі міста унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено 62 будинки.
В ОВА наголосили, що ці дані є попередніми і детальна інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється.
- Нагадаємо, 25 травня російські армійці випустили декілька ракет по місту Запоріжжя. Є влучання.