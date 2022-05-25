Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що унаслідок влучання російських ракет загинула одна людина.

Окрім цього, ще троє осіб отримали поранення.

Також за даними Запорізької ОВА, лише у приватному секторі міста унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено 62 будинки.

В ОВА наголосили, що ці дані є попередніми і детальна інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється.