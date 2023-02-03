Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, сьогодні близько 4:30 війська РФ відкрили вогонь по місту Барвінкове, що в ізюмському районі.Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок, внаслідок чого загинуло двоє чоловіків – брати 42 та 49 років.. Їхній 70-річнй батько отримав поранення та був ушпиталений.

Протягом 2 лютого ворог продовжував масовані обстріли цивільного населення Вовчанська, Куп’янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів.

У більшості випадків окупанти відкривали вогонь по приватних будинках, внаслідок чого багато з них зруйновані та пошкоджені. Сталися пожежі.

У Вовчанську постраждала жінка 51 року. Необхідну медичну допомогу вона отримала на місці.