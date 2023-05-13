Внаслідок нічної атаки дронів на Хмельницьку область постраждала 21 особа. Двох довелось госпіталізувати.

Про це в етері телемарафону повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин.

За його інформацією, внаслідок атаки дронів на область пошкоджено низку закладів, окрема медичні, навчальні та культурні заклади, а також адміністративні будівлі та приватні житлові будинки.

Щодо постраждалих – то їх 21. Двох осіб довелось госпіталізувати, всі інші отримавши медичну допомогу продовжують лікування вдома.

Як відомо, вночі 13 травня російські окупаційні війська випустили по Україні 21 дрон-камікадзе. 17 було знищено силами ППО, інші чотири завдали ударів по Хмельниччині.

Зокрема за даними Міненерго, вибуховою хвилею від удару пошкоджено будівлю енергетичного об’єкта.

В “Укрзалізниці” повідомили, що через ворожу атаку низка потягів вирушать об’їзними шляхами.