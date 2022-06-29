Напередодні, 28 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Одна з ракет влучила у СТО, під завалами якого знайшли тіла двох загиблих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

28 червня, близько 17:00, окупанти випустили по Дніпру 6 ракет. Чотири з них збило ППО, однак дві ракети все ж влучили у місті.

Попадання зафіксовані у залізничну інфраструктуру та промислове підприємство, заявив Резніченко.

Сьогодні вранці очільник Дніпропетровщини повідомив, що під завалами зруйнованого російською ракетою СТО було знайдено діла двох осіб – чоловіка та жінки.

“Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди…”, – написав Резніченко.

Він додав, що на місці “прильоту” фахівці виявили, що у СТО влучила ракета типу “Калібр”.