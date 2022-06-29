Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
28 червня, близько 17:00, окупанти випустили по Дніпру 6 ракет. Чотири з них збило ППО, однак дві ракети все ж влучили у місті.
Попадання зафіксовані у залізничну інфраструктуру та промислове підприємство, заявив Резніченко.
Сьогодні вранці очільник Дніпропетровщини повідомив, що під завалами зруйнованого російською ракетою СТО було знайдено діла двох осіб – чоловіка та жінки.
“Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди…”, – написав Резніченко.
Він додав, що на місці “прильоту” фахівці виявили, що у СТО влучила ракета типу “Калібр”.
- Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний сповістив, що протягом останніх чотирьох днів російські армійці випустили по Україні понад сотню ракет.
- Пополудні 28 червня російські окупанти обстріляли Харків. Унаслідок ворожого обстрілу поранення отримали п’ятеро мешканців міста.
- Вранці 28 червня війська РФ випустили по Миколаєву 8 ракет, три з них вдалося збити. Внаслідок обстрілу є руйнування у покинутому містечку розташування 79-ї бригади ЗСУ та на центральному стадіоні міста.