Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, під час сьогоднішнього ракетного обстрілу окупанти влучили у житловий будинок у Кривому Розі.
Унаслідок влучання зруйновано під’їзд будинку.
Також відомо про двох загиблих та щонайменше п’ятьох поранених. Серед поранених – двоє дітей. Всі потерпілі ушпиталені.
Додамо, що 16 грудня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Ціллю окупантів укотре стала енергетична інфраструктура України.
Декілька ворожих ракет поцілили в енергооб’єкти на сході та півдні, внаслідок чого по всій території України запроваджено екстрені аварійні відімкнення.
- Під час масованого ракетного обстрілу України 16 грудня, російські окупанти завдали понад десяток ракетних ударів по Запорізькій області.