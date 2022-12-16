16 грудня, під час масованої ракетної атаки росіян, одна з ворожих ракет поцілила у житловий будинок У Кривому Розі. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, під час сьогоднішнього ракетного обстрілу окупанти влучили у житловий будинок у Кривому Розі.

Унаслідок влучання зруйновано під’їзд будинку.

Також відомо про двох загиблих та щонайменше п’ятьох поранених. Серед поранених – двоє дітей. Всі потерпілі ушпиталені.

Додамо, що 16 грудня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Ціллю окупантів укотре стала енергетична інфраструктура України.

Декілька ворожих ракет поцілили в енергооб’єкти на сході та півдні, внаслідок чого по всій території України запроваджено екстрені аварійні відімкнення.