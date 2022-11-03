UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, почав доставляти 30 автомобілів швидкої допомоги для потреб пологових будинків в 19 областях України. Автомобілі будуть використовуватись при наданні рятівної медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров’я для жінок, забезпечення пологів та попередження материнської смертності.

Про це #Буквам сповістила пресслужба UNFPA.

Автомобілі, надані за підтримки уряду Іспанії в межах гуманітарного реагування UNFPA на війну в Україні, оснащені гінекологічними кріслами, апаратами УЗД-діагностики, дефибриляторами, стетоскопами та всіма необхідними медичними препаратами, які є критично необхідними.

“Солідарність Іспанії з Україною залишається сильною та результативною. Перша гуманітарна допомога від Іспанії була доставлена ще в лютому, лише через декілька днів після перших обстрілів Росією Києва. Сьогодні наша підтримка продовжується із переданням цих 30 автомобілів, покликаних надавати медичну допомогу жінкам і дівчатам, які є найбільш вразливими жертвами цієї війни. Жінки є в основі нашої феміністичної зовнішньої політики кооперації та розвитку, і захист їхніх прав лежить в основі нашої підтримки України», – сказав Рікардо Лопес-Аранда Хагу, Посол Іспанії в Україні.

Автомобілі швидкої допомоги будуть використовуватися для надання невідкладної акушерської допомоги та допомоги новонародженим, а також в неакушерських екстрених випадках для медичної допомоги жінкам, які постраждали від насильства або мають проблеми з репродуктивним здоров’ям. Крім того, медичний персонал у мобільних клініках надаватиме постраждалим від гендерно зумовленого насильства інформацію про відповідні служби і сервіси, де вони зможуть отримати своєчасну та безпечну підтримку.

“UNFPA посилює свою роботу та планує запустити як мінімум 32 мобільні клініки сексуального і репродуктивного здоров’я по всій території України. Попит на подібний сервіс є дуже високим, що було висловлено першою леді України Оленою Зеленською під час нещодавньої зустрічі із виконавчою директоркою UNFPA др. Наталією Канем. Ці мобільні клініки проводитимуть огляди та консультації з репродуктивного здоров’я у віддалених районах, навіть якщо там немає закладів охорони здоров’я, або їх зруйновано” – сказав Павло Замостьян, заступник Представника UNFPA в Україні.

В результаті війни багато медичних закладів в Україні пошкоджено або зруйновано, тому надання основних послуг з репродуктивного здоров’я серйозно порушено. На початку конфлікту близько 265000 вагітних жінок не мали доступу до охорони материнського здоров’я, а постраждалі від гендерно зумовленого насильства не мали можливості отримувати спеціалізовані послуги. В межах реагування на ці виклики, UNFPA доставив більше 100 тонн медикаментів, хірургічних, реанімаційних та гігієнічних засобів у пологові будинки по всій Україні.

Додаткова інформація:

UNFPA працює, щоб забезпечити доступ до сервісів з сексуального і репродуктивного здоров’я для жінок та дівчат. Чотири мобільні клініки репродуктивного здоров’я вже працюють в Київській, Львівській та Вінницькій областях. З початку повномасштабної війни, ці команди вже надали медичну допомогу більш як 8000 жінок та дівчат.

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