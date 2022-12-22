Про це інформує CNN.
Російські військові нарікають, що їм не вистачає базового спорядження – високопосадовці обіцяють розв’язати цю проблему. Але Кремль також посилив тиск на тих, хто наважується скаржитися – і все частіше розглядає вторгнення в Україну як патріотичну та майже екзистенціальну справу.
Активісти збирають кошти для військових як у Росії, так і в самопроголошеній “Донецькій Народній Республіці” (ДНР) на сході України.
Один зі зборів під назвою “Разом тепліше” від громадян отримав сумарно 3 мільйони рублів (близько 45 000 доларів США) для забезпечення базовим спорядженням та одягом російських солдатів. У відповідному Telegram-каналі було детально описано, як громадяни допомагали постачати 6-ту мотострілецьку роту ДНР із 74 осіб. Громадяни купили окупантам наступні речі: уніформу, термобілизну, шкарпетки, шапки, балаклави, светри, берети, генератор, електробанки, ліки, одяг, черевики та навіть два інвалідних візки.
У Чувашії, де восени через мобілізацію почалися протести, у Telegram-каналах повідомили, що родини повлазити у борги, купуючи спорядження для мобілізованих родичів.
“Від офіційних осіб вони отримали лише напутні слова та три мішки картоплі”, — ділиться анонімний родич.
Багато закликів громадського краудфандингу спрямовані на запобігання переохолодженню солдатів, які воюють без відповідного одягу та укриття за мінусових температур. У російському місті Тамбові, наприклад, школярі 8-го класу збирали гроші на шкарпетки для військ.
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