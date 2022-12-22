Росіяни за допомогою краудфандингу (збір коштів чи інших ресурсів) купують базове спорядження для погано забезпечених кремлівських окупаційних військ.

Про це інформує CNN.

Російські військові нарікають, що їм не вистачає базового спорядження – високопосадовці обіцяють розв’язати цю проблему. Але Кремль також посилив тиск на тих, хто наважується скаржитися – і все частіше розглядає вторгнення в Україну як патріотичну та майже екзистенціальну справу.

Активісти збирають кошти для військових як у Росії, так і в самопроголошеній “Донецькій Народній Республіці” (ДНР) на сході України.

Один зі зборів під назвою “Разом тепліше” від громадян отримав сумарно 3 мільйони рублів (близько 45 000 доларів США) для забезпечення базовим спорядженням та одягом російських солдатів. У відповідному Telegram-каналі було детально описано, як громадяни допомагали постачати 6-ту мотострілецьку роту ДНР із 74 осіб. Громадяни купили окупантам наступні речі: уніформу, термобілизну, шкарпетки, шапки, балаклави, светри, берети, генератор, електробанки, ліки, одяг, черевики та навіть два інвалідних візки.

У Чувашії, де восени через мобілізацію почалися протести, у Telegram-каналах повідомили, що родини повлазити у борги, купуючи спорядження для мобілізованих родичів.

“Від офіційних осіб вони отримали лише напутні слова та три мішки картоплі”, — ділиться анонімний родич.

Багато закликів громадського краудфандингу спрямовані на запобігання переохолодженню солдатів, які воюють без відповідного одягу та укриття за мінусових температур. У російському місті Тамбові, наприклад, школярі 8-го класу збирали гроші на шкарпетки для військ.