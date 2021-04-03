У суботу ввечері, 3 квітня, в столиці Єгипту – Каїрі організували незвичайне та унікальне видовище: "парад мумій" фараонів.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Під час заходу 22 стародавні мумії (18 царів та чотирьох цариць) перевезуть зі старого Єгипетського національного музею у новий Національний музей єгипетської цивілізації, розташований приблизно за 5 кілометрів від їхнього попереднього місця знаходження.

Видовищний захід отримав назву “Золотий парад фараонів”.

Свідками історичної процесії, яка пройде вулицями Каїра, стануть натовпи людей.

На організацію заходу витратили кілька мільйонів доларів. Влада передбачила суворі заходи безпеки (як данину поваги до царської крові і статусу національних реліквій).

Мумії урочисто провезуть вулицями Каїра в хронологічному порядку правління фараонів: починаючи від Секененра Таа II (фараона 17-ї династії) та завершуючи Рамзесом IX (правив у XII столітті до нашої ери).

Однією з ключових визначних пам’яток суботнього заходу є мумія Рамзеса II. Це був найвідоміший давньоєгипетський фараон. Він правив 67 років і запам’ятався підписанням першого відомого історикам мирного договору.

Також до нового музею перевезуть мумію цариці Хатшепсут. Вона була правителькою Стародавнього Єгипту, хоча за звичаями того часу жінки зазвичай не ставали фараонами.

Кожну мумію перевезуть на спеціальному прикрашеному катафалку, оснащеному амортизаторами. Катафалки будуть оточені кортежем, до якого увійшли копії стародавніх бойових колісниць, запряжених кіньми.

Попри стародавні методи муміфікації, завдяки яким останки фараонів добре зберігаються, для перевезення мумії помістили в спеціальні заповнені азотом ящики. Це має захистити їх від зовнішніх впливів.

Дороги, якими прослідує процесія, вирівняли, щоб уникнути трясіння.

Мумії древніх царів та цариць виявили в 1881 і 1898 роках у двох схованках в руїнах Фів – древньої столиці Єгипту (зараз там знаходиться місто Луксор).

Їх розмістили у Єгипетському музеї. Протягом останнього століття мумії могли там бачити туристи з усього світу.

Влада Єгипту розраховує, що новий музей, який повністю відкриють уже цього місяця, допоможе оживити туризм у країні (основне джерело іноземної валюти для країни).

Галузь останнім часом значно постраждала через пандемію коронавірусу.

Нові експонати будуть розміщені в Залі царських мумій. Їх демонструватимуть публіці уже з 18 квітня.

Залу спроєктували таким чином, щоб створити ілюзію перебування у Долині царів в Луксорі.