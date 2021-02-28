Під час розкопок у стародавньому місті Помпеї, знищеному під час виверження вулкана Везувій, археологи виявили вцілілу давньоримську колісницю, яка використовувалася для церемоній.

Про це повідомляють агентства ВВС та Reuters.

Вчені вважають, що чотирьохколісний візок, прикрашений залізними, бронзовими і олов’яними деталями, призначався для свят, процесій і парадів. Є припущення, що в ній наречені могли їхати до своєї домівки в рамках шлюбних обрядів.

Колісницю знайшли біля стаєнь багатої давньоримської вілли на північ від стін стародавнього міста. Там раніше виявили останки трьох коней.

Попри те, що місто Помпеї було поховане під шаром попелу в результаті виверження Везувію ще в 79 року н.е., колісниця прекрасно збереглася. Її оздоблення включає зображення персонажів античної міфології.

Вчені описують знахідку як “виняткову” та таку, що “відмінно збереглася”.

Вони припускають, що вілла, де виявили колісницю, належала високопоставленому військовому або цивільному чиновнику.

Колісниця була виявлена ще 7 січня, і відтоді археологи займалися її розкопками. Крихкість матеріалів значно ускладнила їхнє завдання.

“Це надзвичайне відкриття, яке сприяє нашому розумінню стародавнього світу”, – наголосив директор парку Помпеї Массімо Осанна.

ДОВІДКА. Велике давньоримське місто Помпеї було поховане під багатометровим шаром попелу в результаті виверження Везувію в 79 року н.е. На той момент у ньому проживали близько 13 тисяч осіб.

Зараз – це музей під відкритим небом, на території якого постійно проходять розкопки. Він внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.