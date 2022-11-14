Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
У розвідці констатують, що зима змінить умови війни як для російських, так і для українських сил. Зміни світлового дня, температури та погоди створять унікальні випробування для військових.
Скорочення світлового дня призведе до зменшення обсягу наступальних дій і статичніших оборонних ліній. Прилади нічого бачення, своєю чергою, мають високу вартість.
Середня найвища температура знизиться з 13 градусів за Цельсієм у вересні-листопаді до нуля у грудні-лютому. Військовослужбовці, яким не вистачає зимового одягу та житла, з високою ймовірністю постраждають від обморожень. Крім того, вікно “золотої години”, протягом якого потрібно врятувати важкопораненого солдата, зменшується приблизно вдвічі.
У розвідці констатують, що зимові вітри, сніги та дощі створюватимуть додаткові виклики і без того низькому моральному духу російських сил. Також виникнуть значні проблеми з обслуговуванням обладнання. Базова рутина, така як чищення зброї, повинна бути адаптована до умов, до того ж зростатиме ризик несправності зброї.
Будь-які рішення, які ухвалює російський Генштаб, частково залежатимуть від настання зими, вважають у розвідці.
- Експерти Інституту вивчення війни вважають хибними припущення Заходу, що під час зими бойові дії у російсько-українській війні зупиняться. На думку аналітиків, зима не стане перепоною для контрнаступу українських військових.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 9 листопада подякував прем’єр-міністру Ріші Сунаку за ключовий внесок Сполученого Королівства в НАТО та його потужну підтримку України в умовах настання зими.
- Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про додаткову допомогу Україні. Сполучене Королівство виділить більше зимового спорядження для Збройних Сил України.