Британська розвідка пояснила які виклики чекають на військових в умовах зими, зокрема в умовах дефіциту обладнання, зимового одягу та у випадку поранення.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

У розвідці констатують, що зима змінить умови війни як для російських, так і для українських сил. Зміни світлового дня, температури та погоди створять унікальні випробування для військових.

Скорочення світлового дня призведе до зменшення обсягу наступальних дій і статичніших оборонних ліній. Прилади нічого бачення, своєю чергою, мають високу вартість.

Середня найвища температура знизиться з 13 градусів за Цельсієм у вересні-листопаді до нуля у грудні-лютому. Військовослужбовці, яким не вистачає зимового одягу та житла, з високою ймовірністю постраждають від обморожень. Крім того, вікно “золотої години”, протягом якого потрібно врятувати важкопораненого солдата, зменшується приблизно вдвічі.

У розвідці констатують, що зимові вітри, сніги та дощі створюватимуть додаткові виклики і без того низькому моральному духу російських сил. Також виникнуть значні проблеми з обслуговуванням обладнання. Базова рутина, така як чищення зброї, повинна бути адаптована до умов, до того ж зростатиме ризик несправності зброї.

Будь-які рішення, які ухвалює російський Генштаб, частково залежатимуть від настання зими, вважають у розвідці.