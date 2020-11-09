Шановні представники ЗМІ, запрошуємо Вас на відкриття виставки трипільського артефакту від ГС “Народний Музей України” — “Трипільська усмішка” в Музеї Становлення української нації.

Відкриття виставки відбудеться 11 листопада о 14:00.

Локація: Музей “Становлення української нації”, вул. Лаврська, 27

(вхід з тильної сторони меморіалу Батьківщина-Мати), м. Київ, Україна.

Лінк на акредитацію для ЗМІ: https://cutt.ly/agTJwFU

Громадська спілка “Народний Музей України” вперше публічно презентує унікальних артефакт — “Трипільську Усмішку” із колекції “Колиска цивілізацій” — збірки, присвяченої прадавній цивілізації трипільців українців, що жили в межах сучасної України 7000 – 2000 років до н.е.

Назва експонату прямо пов’язана із зображенням на ньому — візуально 4 овали схожі на обличчя з усмішкою. Такий життєствердний символ є актуальним і потрібним сучасним українцям у контексті антиукраїнської цивілізаційної війни, завдання котрої — не лише захоплення територій, а й знищення української ідентичності, кілька тисячолітньої тяглости української історії та культури.

“Трипільська Усмішка” — найдавніша усмішка у світі. За оцінкою доктора історичних наук Михайла Відейка, вік “Трипільської Усмішки” — 4100 – 4000 років до н.е. Експонат є конічною мискою з двостороннім розписом темно-коричневою фарбою по світло-коричневому ангобу. За різними версіями, в формі усмішки зображено різні місячні фази (8 зображень повного місяця, 6 у фазі зростання і 6 — старіння, всього 20 зображень).

“Трипільська Усмішка” експонуватиметься в “Музеї Становлення української нації” протягом одного року.

Надмета Громадської Спілки “Народний Музей України” — через дослідження та публічну презентацію фундаментальних надбань української культурної спадщини формувати актуальні, відповідні до історичного минулого цінності та ідейно-ментальні пріоритети сучасних українців як нащадків високорозвинених та високодуховних предків. Такі засадничі світоглядні візії є дочасними не лише в культурному, а й інформаційно безпековому контексті нинішнього стану України.

Учасники презентації та прес-конференції:

Леся Воронюк — кураторка виставки “Колиска цивілізацій”.

Галан Валерій Васильович — ідейник проєкту та засновник Музею “Становлення української нації”.

Відейко Михайло Юрійович — доктор історичних наук, заступник директора з наукової роботи Музею “Становлення української нації”.

Список учасників буде доповнено, про що ми повідомимо додатково.

На презентації проєкту будуть присутні представники Міністерства культури, музейної сфери, Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини, Українського культурного фонду, Департаменту культури КМДА.