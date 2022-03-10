Компанія японського виробника повсякденного одягу Uniqlo зупинить роботу в Росії, але не виходитиме з ринку повністю.

Про це повідомила пресслужба група Fast Retailing, до якої входить Uniqlo.

У заяві йдеться, що компанія наразі не може продовжувати роботу через “низку труднощів”, які виникли на тлі російсько-української війни.

“Хоча ми продовжуємо наш бізнес Uniqlo в Росії, стає очевидним, що ми більше не можемо працювати далі через низку труднощів. Тому сьогодні ми вирішили тимчасово призупинити нашу діяльність”, — пише Fast Retailing.

У групі наголошують, що асортимент одягу представлений для широкого споживача у РФ, а головна місія бренду – запропонувати широкій публіці базовий, доступний одяг, створений для кожного.

“У межах нашої місії Uniqlo зробив повсякденний одяг доступним для широкої громадськості в Росії. Проте останнім часом ми зіткнулися з низкою труднощів, зокрема з операційними проблемами та загостренням конфліктної ситуації. З цієї причини ми тимчасово призупиняємо нашу діяльність”, – пише Uniqlo.

Також Fast Retailing пожертвує 10 мільйонів доларів та одяг для України через управління у справах біженців ООН.