Через фандрайзингову платформу United24 було зібрано понад 58 500 000 гривень на дрони-камікадзе для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це інформує пресслужба United24.

Як повідомляється, місяць тому United24 стартувала з проєктом лімітованої партії “АРТЕМСОЛІ” із шахт українського Соледара. Сьогодні, 27 березня, проєкт завершений з перевиконанням плану на 12 мільйонів гривень. Відтак, українська розвідка отримає понад 2200 безпілотників FPV.

Наголошено, що наприкінці проєкту Rozetka та Сільпо взяли на себе частину витрат на собівартість солі. Другу частину покрили донори United24. Тож кожна гривня збору (500 гривень з кожної пачки) направляється на дрони-камікадзе, щоб усі українські міста були звільнені якнайшвидше.

Крім того, понад 8 мільйонів гривень зібрали завдяки розіграшу п’ятьох пачок солі з автографом начальника ГУР Кирила Буданова.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також висловив подяку всім, хто приєднався до збору коштів. “Міцні, коли разом”, – прокоментував він в Telegram.