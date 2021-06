Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Якщо авіакомпанія зможе реалізувати свій план, це будуть перші комерційні надзвукові польоти з моменту припинення рейсів британо-французького надзвукового пасажирського літака Concorde в 2003 році.

Той факт, що літак Concorde споживав багато палива, а також обмеження польотів над сушею на швидкостях, здатних викликати звуковий удар, зробили рейси нерентабельними.

Розробку літака, який отримав назву “Overture”, планується завершити до 2025 року, розпочати випробувальні польоти до 2026 року, а перевезення пасажирів до 2029 року.

Швидкість авіалайнера повинна скласти 1,7 Маха. Це приблизно 2000 км/год (вдвоє швидше сучасних реактивних літаків).

Планується, що “Overture” літатиме на 100% екологічно безпечному авіаційному паливі (SAF), що дозволить лайнеру стати першим комерційним літаком, який матиме нульовий вплив на навколишнє середовище.

We’re the first U.S. airline to sign an agreement for @boomaero‘s ‘Overture’ airliners which are expected to be net-zero carbon and connect 500+ cities in nearly half the time. Taking off in 2029: https://t.co/aTeMBwXa10 #BoomSupersonic pic.twitter.com/GOeag9c1HF

— United Airlines (@united) June 3, 2021