Про це повідомили під час брифінгу в Білому домі.
Ініціатива авіакомпанії United Airlines – відповідь на заклик президента США Джо Байдена активізувати зусилля щодо популяризації кампанії з вакцинації в країні.
Білети компанія розігруватиме щодня протягом червня.
Скористатися отриманими білетами можна буде протягом року.
Єдина умова для участі в розіграші – отримати щеплення проти коронавірусу.
“Хтось може сказати, що це не серйозно. Але я вважаю, що усі дії, спрямовані на те, аби повернутися до нормального життя після вакцинації, раціональні”, – вважають в Білому домі.
- Станом на 26 травня, понад половину американців повністю вакциновано проти коронавірусу COVID-19.