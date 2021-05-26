Американська компанія United Airlines розіграє білети першого класу до будь-якої країни світу (туди й назад) серед клієнтів, які вже отримали щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомили під час брифінгу в Білому домі.

Ініціатива авіакомпанії United Airlines – відповідь на заклик президента США Джо Байдена активізувати зусилля щодо популяризації кампанії з вакцинації в країні.

Білети компанія розігруватиме щодня протягом червня.

Скористатися отриманими білетами можна буде протягом року.

Єдина умова для участі в розіграші – отримати щеплення проти коронавірусу.

“Хтось може сказати, що це не серйозно. Але я вважаю, що усі дії, спрямовані на те, аби повернутися до нормального життя після вакцинації, раціональні”, – вважають в Білому домі.