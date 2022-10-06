Про це повідомили в Офісі Президента.

Для виготовлення кожного браслету використали п’ять грамів сталі, яку було вироблено на прокатному стані 3600 комбінату “Азовсталь”. Такий сплав використовували під час створення шахти для запуску космічного корабля у 1981 році та для нового саркофага Чорнобильської атомної електростанції у 2012 році.

Браслети мають дизайн паракорд з вигравіюваним гербом України. Його розробив ювелірний дім SOVA. Паракорд обрали, бо він витримує до 250 кілограмів та “ще більше акцентує увагу на ідеї сили в браслеті”.

У 2022 році “Азовсталь” стала місцем, де героїчно тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя.

“Увесь прибуток від продажу браслетів буде спрямований на закупівлю дронів, щоб посилити українських захисників на фронті”, — наголосили в Офісі Президента. Проєкт презентували у Києві на території Меморіального комплексу “Національний музей історії України у Другій світовій війні”. Поруч з найбільшим прапором України розмістили 17-метровий напис “Вірю в ЗСУ”. Літери теж було виготовлено з металу “Азовсталі”. Інсталяція буде тривати до 1 листопада. “Слово “Азовсталь” із власної назви заводу перетворилося на загальну назву – символ мужності та сили духу всього українського народу. Ми присвячуємо цей проєкт найвизначнішим людям світу – воїнам ЗСУ, а також кожному українцю, який захищає свою землю”, – додав віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Завдяки пожертвам United24 було закуплено для фронту майже тисячу БПЛА у межах проєкту “Армія дронів”.

Перша партія налічує 10 тисяч штук. Вироби коштують 1 500 грн, його можна придбати на сайті United24, у мережі фірмових ювелірних магазинів або на сайті azovstal.u24.gov.ua. Доставлення здійснює “Нова пошта” власним коштом. Доставку браслетів по всій території України здійснює власним коштом партнер проєкту “Нова пошта”.