Фандрейзингова платформа United24 разом з ДП "АРТЕМСІЛЬ" випустили партію йодованої солі в спеціальному упакованні. Вона налічує всього 500 пачок і не продається. Отримати сіль можна, взявши участь у благодійному зборі monobank, Олега Гороховського та волонтера Ігоря Лаченкова.

Про це інформує пресслужба United24.

Повідомляється, що для того, щоб взяти участь у зборі, потрібно задонатити від 5 гривень.

Зазначено, що сто перших учасників, які перерахують 100 000 гривень або більше, отримають сіль з автографом командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського. Крім того, десять пачок солі підпише амбасадор United24, актор Марк Гемілл, відомий роллю Люка Скайвокера у кіносазі “Зоряні війни”.

Також додається, що за узгодженням з Генеральним штабом ЗСУ та “Армією дронів”, мета проєкту – зібрати 60 мільйонів гривень на купівлю 300 безпілотників DJI Mavic 3T Thermal.

Наголошено, що збір триватиме з 14:00 28 лютого до 22:00 2 березня. Результати будуть оголошені в телеграм-каналі ОГо.

Нагадаємо, що влітку 2022 року “АРТЕМСІЛЬ” зникла з полиць продуктових магазинів. Причина – російські обстріли. Тому в шахтах Соледара вперше з часів Другої світової війни перестали видобувати сіль.