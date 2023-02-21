Про це повідомляє пресслужба United24.
20 тонну партію розділили на 100 тисяч пачок з ілюстраціями українського дизайнера Артема Гусєва під назвою “Міць. Українська кам’яна”. Вартість пачки становитиме 500 гривень.
Увесь прибуток — 465 гривень з кожної пачки спрямують на формування флотилії дронів-камікадзе для розвідників.
Нагадаємо, що влітку 2022 року “АРТЕМСІЛЬ” зникла з полиць продуктових магазинів. Причина — російські обстріли. Тому, в шахтах Соледара вперше з часів Другої світової війни перестали видобувати сіль.
Росіяни знищили цехи підприємства, обладнання, зруйнували будівлі, а понад 2 500 людей залишили Соледар.
- Речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий офіційно повідомив про відступ українських військ з Соледара на Донеччині.
- У британській розвідці ще 18 січня повідомляли про ймовірний вихід ЗСУ із Соледара.
- Кремль продовжує публічно спростовувати заяви очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина про те, що вагнерівці несуть виключну відповідальність за захоплення Соледара Донецької області.