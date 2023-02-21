Фандрейзингова платформа United24 разом з українським підприємством "АРТЕМСІЛЬ" випустили партії благодійної солі, кошти з якої спрямують на закупівлю дронів для ГУР.

Про це повідомляє пресслужба United24.

20 тонну партію розділили на 100 тисяч пачок з ілюстраціями українського дизайнера Артема Гусєва під назвою “Міць. Українська кам’яна”. Вартість пачки становитиме 500 гривень.

Увесь прибуток — 465 гривень з кожної пачки спрямують на формування флотилії дронів-камікадзе для розвідників.

Нагадаємо, що влітку 2022 року “АРТЕМСІЛЬ” зникла з полиць продуктових магазинів. Причина — російські обстріли. Тому, в шахтах Соледара вперше з часів Другої світової війни перестали видобувати сіль.

Росіяни знищили цехи підприємства, обладнання, зруйнували будівлі, а понад 2 500 людей залишили Соледар.