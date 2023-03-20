Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму щоденному відеозверненні.

“Цими днями наша благодійна платформа United24 перетнула межу в 300 мільйонів доларів внесків. Від людей із різних країн світу – понад сотня країн, тисячі й тисячі донорів. Звичайні люди, приватні компанії, які допомагають купувати дрони для наших військових, машини швидкої, ремонтувати лікарні, інфраструктуру”, — зазначив він.

За його словами, платформа одна серед інших ініціатив, яка консолідує світ. Він висловив подяку тим, хто долучився до допомоги.

“Світ розуміє, що відбувається. Світ бачить, як сміливо й шляхетно борються наші люди. І саме тому нам вдається мобілізувати підтримку і провідних держав, і мільярдів людських сердець по всьому світу”, — резюмував очільник держави.

Платформу United24 запустили 5 травня 2022 року. Її ініціювали для збору коштів для допомоги у процесі відновлення України в умовах війни.