Про це повідомляє видання Deadline.

Водночас фільм стане першим продуктом, який випустить нещодавно придбаний артистом продюсерський дім Death Row Pictures.

Кілька відомих особистостей вже оголосили про їхню участь у роботі над фільмом про ікону попкультури. До прикладу, режисером фільму “Снуп Догг” стане Аллен Г’юз, а сценарист “Чорної пантери: Ваканда назавжди” Джо Роберт Коул розроблятиме сценарій.

“Я довго чекав, щоб створити цей проєкт, тому що хотів вибрати правильного режисера, ідеального сценариста та найкращу кінокомпанію, з якою я міг би співпрацювати, яка могла б зрозуміти спадщину, яку я намагаюся показати на екрані, і пам’ять, яку я намагаюся залишити по собі”, — сказав Snoop Dogg.

Голова правління Universal Донна Ленглі також розповіла Deadline, що студія дуже рада працювати із культовою зіркою над кінопроєктом: “Життя та спадщина Снуп Догга роблять його однією з найцікавіших і найвпливовіших ікон масової культури”, — сказала Ленглі.

Universal також повідомила, що в наразі працює над кількома іншими біографічними фільмами — про Мадонну та Шер.