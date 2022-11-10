Студія Universal Pictures підтвердила, що розробляє фільм про життя американського артиста та легенду хіп-хопу Snoop Dogg.

Про це повідомляє видання Deadline.

Водночас фільм стане першим продуктом, який випустить нещодавно придбаний артистом продюсерський дім Death Row Pictures.

Кілька відомих особистостей вже оголосили про їхню участь у роботі над фільмом про ікону попкультури. До прикладу, режисером фільму “Снуп Догг” стане Аллен Г’юз, а сценарист “Чорної пантери: Ваканда назавжди” Джо Роберт Коул розроблятиме сценарій.

“Я довго чекав, щоб створити цей проєкт, тому що хотів вибрати правильного режисера, ідеального сценариста та найкращу кінокомпанію, з якою я міг би співпрацювати, яка могла б зрозуміти спадщину, яку я намагаюся показати на екрані, і пам’ять, яку я намагаюся залишити по собі”, — сказав Snoop Dogg.

Голова правління Universal Донна Ленглі також розповіла Deadline, що студія дуже рада працювати із культовою зіркою над кінопроєктом: “Життя та спадщина Снуп Догга роблять його однією з найцікавіших і найвпливовіших ікон масової культури”, — сказала Ленглі.

Universal також повідомила, що в наразі працює над кількома іншими біографічними фільмами — про Мадонну та Шер.