Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Дію картини перенесуть в наші дні. Чи будуть нові сюжетні повороти, поки невідомо.

За попередніми даними, режисером нового проекту стане Карін Кусама, яка зняла не найгірший фільм жахів “Тіло Дженніфер”, а за сценарій відповідатимуть Метт Манфреді (він працював над екранізацією серіалу “Пацани”) і Філ Хей (створив сценарій “Примарного патруля”) .

Перша екранізація “Дракули” вийшла в 1931 році. До 2020 року вийшло понад 15 екранізацій, включаючи стрічки, зняті за мотивами роману. У січні 2020 року на телеканалі ВВС вийшов міні-серіал “Дракула”.