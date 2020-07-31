Університети можуть самі визначати, коли і в якій формі їм починати освітній процес у новому навчальному році.

Про це повідомила пресслужба Уряду.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що відповідно до закону про вищу освіту, університети мають такий рівень автономії та самоврядування, який дозволяє їм самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу. Вчена рада закладу вищої освіти ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу та визначає строки навчання на відповідних рівнях.

При цьому, Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам вищої освіти планувати початок навчального року з урахуванням карантинних обмежень, встановлених Урядовою постановою №641. У разі сприятливої ситуації МОН рекомендує розпочати 2020/2021 навчальний рік за наступним розкладом:

— для студентів 1 курсу (ОС Бакалавр), які в цьому році вступають на навчання до закладів вищої освіти у період з 1 по 15 вересня 2020 року;

— для студентів старших курсів, починаючи з другого, з 1 вересня 2020 року;

— для студентів ОС Магістр першого року навчання – у період з 11 по 15 вересня 2020 року.