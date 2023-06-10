Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін
Сьогодні вночі війська РФ атакували військовий аеродром “Миргород” у Полтавській області.
Для атаки окупанти застосували балістичні та крилаті ракети типу “Іскандер”, а також іранські дрони-камікадзе.
“Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо без жертв”, – повідомив Лунін.
Станом на ранок пожежу частково локалізовано. Тривають заходи з ліквідації наслідків та перевезення техніки до безпечного місця.
Окрім цього, унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 8 приватних будинків та 4 приватні автомобілі. Обійшлось без загиблих та поранених.
- У ніч на 10 червня російські окупанти здійснили обстріл Одеси та області. По регіону було запущено дрони-камікадзе та ракети. Унаслідок падіння уламків та влучання ворожих цілей є загиблі та поранені.