Вночі 10 червня російські окупаційні війська випустили ракети та дрони-камікадзе на військовий аеродром у Полтавській області. Є пошкодження інфраструктури та техніки.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Сьогодні вночі війська РФ атакували військовий аеродром “Миргород” у Полтавській області.

Для атаки окупанти застосували балістичні та крилаті ракети типу “Іскандер”, а також іранські дрони-камікадзе.

“Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо без жертв”, – повідомив Лунін.

Станом на ранок пожежу частково локалізовано. Тривають заходи з ліквідації наслідків та перевезення техніки до безпечного місця.

Окрім цього, унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 8 приватних будинків та 4 приватні автомобілі. Обійшлось без загиблих та поранених.