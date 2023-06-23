Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Сьогодні вночі російські окупаційні війська атакували Україну 13 ракетами, випущених з чотирьох бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.
Цього разу ворог намагався поцілити у військовий аеродром у Хмельницькій області.
Однак всі 13 випущених крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено силами ППО. Більшість ворожих ракет збито над Хмельниччиною.
Окрім цього, було збито один розвідувальний БпЛА невстановленого типу.
- Уночі 22 червня російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 “Кинджал” та ударними дронами “Shahed-136/131”.