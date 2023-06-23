Уночі 23 червня війська РФ вчергове завдали по Україні ракетного удару. Ціллю окупантів став військовий аеродром на Хмельниччині, проте всі ракети були знищені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Сьогодні вночі російські окупаційні війська атакували Україну 13 ракетами, випущених з чотирьох бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.

Цього разу ворог намагався поцілити у військовий аеродром у Хмельницькій області.

Однак всі 13 випущених крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено силами ППО. Більшість ворожих ракет збито над Хмельниччиною.

Окрім цього, було збито один розвідувальний БпЛА невстановленого типу.