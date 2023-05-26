Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
За його даними, у Дніпрі внаслідок російських атак виникла пожежа у приватному домоволодінні. Вогонь вже погасили. Пошкоджено два будинки та авто.
Також виникла пожежа на двох підприємствах. Вогонь уже приборкано.
Руйнувань зазнала також АЗС: поранено працівника станції. Йому надали необхідну медичну допомогу, обійшлось без госпіталізації.
Серйозних руйнувань завдано також транспортному підприємству.
“Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється”, – наголосив Лисак.
Він також додав, що протягом ночі окупанти вкотре обстрілювали Нікопольський район області. Зокрема з БПЛА атакували Марганецьку громаду: обійшлось без постраждалих.
“Наслідки російської атаки могли бути куди гіршими, якби не наша неймовірна ППО. Попередньо тільки військові з ПВК “Схід” цієї ночі над областю збили 5 крилатих ракет та 6 “Шахедів””, – резюмував глава Дніпропетровської ОВА.
- Вночі 26 травня війська РФ вже втринадцяте від початку місяця атакували Київ. По столиці було випущено ракети, які були збиті силами української ППО. Однак є пошкодження унаслідок падіння уламків.