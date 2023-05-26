У ніч на 26 травня війська РФ здійснили ракетну та дронову атаку на місто Дніпро. Постраждала одна людина, також у місті серйозні руйнування.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

За його даними, у Дніпрі внаслідок російських атак виникла пожежа у приватному домоволодінні. Вогонь вже погасили. Пошкоджено два будинки та авто.

Також виникла пожежа на двох підприємствах. Вогонь уже приборкано.

Руйнувань зазнала також АЗС: поранено працівника станції. Йому надали необхідну медичну допомогу, обійшлось без госпіталізації.

Серйозних руйнувань завдано також транспортному підприємству.

“Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється”, – наголосив Лисак.

Він також додав, що протягом ночі окупанти вкотре обстрілювали Нікопольський район області. Зокрема з БПЛА атакували Марганецьку громаду: обійшлось без постраждалих.

“Наслідки російської атаки могли бути куди гіршими, якби не наша неймовірна ППО. Попередньо тільки військові з ПВК “Схід” цієї ночі над областю збили 5 крилатих ракет та 6 “Шахедів””, – резюмував глава Дніпропетровської ОВА.