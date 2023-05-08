Про це інформує пресслужба КМВА, посилаючись на голову Сергія Попка.
“Ворог збільшує щільність повітряних атак Києва. Тільки з початку травня, за перші 8 днів місяця, росіяни здійсни вже 4 повітряних атаки. Під час останньої повітряної тривоги агресор намагався завдати удару своїми БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси “Shahed”, які атакували столицю з різних напрямків”, – зазначає Попко.
За його словами, в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів.
Водночас, за попередньої інформацією, в місті є руйнування та травмовані. У Святошинському районі столиці, ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло. Також зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади та є падіння уламків на проїжджу частину. Крім того, внаслідок атаки БпЛА травмовано 5 осіб – їм надана медична допомога.
У Солом’янському районі пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива ( без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто. Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу: газ перекрито, пожежу ліквідовано.
Також начальник КМВА додав, що на місцях працюють медичні працівники, ДСНС та інші екстрені служби. Дані наслідків атаки з’ясовуються.
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