Цієї ночі, 23 червня, російські окупаційні війська застосували тактичну авіацію в нетиповий спосіб – вдарили в район Антонівського мосту. В ОК "Південь" вважають, що таким чином окупанти намагались помститись за Чонгар.

Джерело: коментар речниці ОК “Південь” Наталії Гуменюк в етері телемарафону “Єдині новини”

За її словами, минулої доби зафіксовано збільшення кількості обстрілів Херсонщини – 91 раз.

Гуменюк зауважила, що такої активності з боку РФ не спостерігалось декілька днів поспіль, поки тривала евакуація через затоплення, спричинене підривом росіянами Каховської ГЕС.

Речниця уточнила, що зараз, коли рівень води спадає, окупанти повертаються на раніше покинуті позиції і відновлюють обстріли звільненої частини регіону.

“Зокрема, вночі застосували тактичну авіацію в нетиповий спосіб – вдарили в район Антонівського мосту, там, де вони раніше не бомбардували. Більше тяжіли до Бериславського району. А зараз така собі помста за Чонгар”, – розповіла Гуменюк.

Вона додала, що з окупованої частини Херсонщини вода спадає трохи повільніше, проте окупанти все одно намагаються повернутись на колишні позиції.

Гуменюк пояснила, що ґрунт не скрізь дає змогу окупантам повертатися на позиції, що були затоплені, однак на деяких ділянках вони використовують, зокрема, приватні домівки та другий поверх будівель для розташування там вогневих позицій, зокрема мінометних.