Минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, унаслідок ракетного удару по с. Циркуни Харківського району зруйновано житловий будинок. Зазнав поранення цивільний чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено 6 будинків та господарчі споруди. У Чугуєві пошкоджено будівлі 2-х баз відпочинку, а також катамарани та човни.

Крім того, у смт Козача Лопань Харківського району артобстрілом пошкоджено 2 будинки, автобус, загинули та поранені свійські тварини.

“У с. Кам’янка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір’ї, на невідомому боєприпасі підірвався 61-річний чоловік. Госпіталізований з пораненням”, – відзначив Синєгубов.