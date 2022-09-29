Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

Міський голова показав рештки ракети, якою атакували місто. За його словами, місце обстрілу обстежують.

Також Сєнкевич запевнив, що надасть детальну інформацію згодом. Наразі зазначив лише те, що внаслідок удару постраждали цивільні об’єкти.

Зауважимо, що о 2:29 у Миколаєві пролунала повітряна тривога, а завершилася о 3:04.