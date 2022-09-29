Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.
Міський голова показав рештки ракети, якою атакували місто. За його словами, місце обстрілу обстежують.
Також Сєнкевич запевнив, що надасть детальну інформацію згодом. Наразі зазначив лише те, що внаслідок удару постраждали цивільні об’єкти.
Зауважимо, що о 2:29 у Миколаєві пролунала повітряна тривога, а завершилася о 3:04.
- Внаслідок російського ракетного удару в ніч на 29 вересня у місті Дніпро є загиблі та поранені діти, а також десятки понівечених будинків. Військові РФ поцілили по житлових кварталах міста.
- Станом на початок 218-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.