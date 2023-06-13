Вночі 13 червня війська РФ здійснили черговий масований ракетно-дроновий удар по Україні. Вибухи пролунали у низці регіонів. Є влучання, зокрема у Кривому Розі загарбники вдарили по житловій багатоповерхівці.

Джерело: #Букви

У ніч на 13 червня російські окупаційні війська вчергове завдали ракетного удару по території України. Тривога лунала у всіх регіонах, у багатьох було чутно вибухи. Зокрема станом на ранок відомо наступне.

Київ та область

За даними КМВА, попередньо росіяни атакували українську столицю крилатими ракетами Х-101/555 випущеними зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

“Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони (детальніше – за кілька годин у звітах Повітряних сил та Генерального штабу). Інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила”, – мовиться у повідомленні.

У Київській ОВА також повідомляли про вибухи в області наголосивши, що це – робота ППО. Інформації про ймовірні влучання чи наслідки падіння уламків збитих ракет на даний час немає.

Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Близько 03:30 голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про вибухи у місті. Вже через декілька годин він заяви про декілька влучань.

Зокрема, за даними Вілкула, окупанти поцілили у цивільні об’єкти в різних частинах міста, зокрема – у житлову 5-поверхівку.

“Працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно є люди під завалами. Повна інформація буде після ліквідації”, – написав він.

Своєю чергою глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що унаслідок влучання по багатоповерхівці є загиблі та поранені. Подробиці пообіцяв надати згодом.

Харків

Атакували окупанти і Харків. По місту було випущено іранські ударні дрони “Шахед”, які поцілили в об’єкти цивільної інфраструктури Харкова, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Попередньо в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку – складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється”, – написав він.

Також у соцмережах повідомляли про звуки вибухів у Кіровоградській та Тернопільській областях, проте офіційної інформації про це на даний час немає.