Сенатор США Елізабет Уоррен оголосила про вихід з боротьби за номінацію на президента США від Демократичної партії.

Про це політик повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Раніше повідомлялося, що сенатор США Елізабет Уоррен планує вийти з боротьби за номінацію в президенти США від Демократичної партії.

У четвер, 5 березня, політик виступила з офіційною заявою про те, що припиняє свою участь в президентських перегонах.

“Наша робота триває, боротьба триває, і великі мрії ніколи не вмирають. Від щирого серця, дякую”, — написала вона, додавши до посту стенограму свого звернення до кампанії.

“Я хочу почати з новин. Я хочу, щоб всі ви спочатку почули це, і я хочу, щоб ви почули це прямо від мене: сьогодні я припиняю нашу кампанію. Я знаю, як важко ви всі працювали. Отже, від щирого серця, спасибі за все, що ви вклали в цю кампанію”, — зазначила вона в своєму зверненні.

Уоррен розповіла, що за час участі в гонці волонтери та співробітники її кампанії провели 22 млн заходів по всій країні, здійснили 20 млн дзвінків та відправили виборцям 42 млн електронних листів. На підтримку кампанії вдалося зібрати 112 млн доларів від 1,25 млн осіб.

“Ми показали, що жінка може стати, утримати свою позицію і залишатися вірною собі — не дивлячись ні на що”, — підкреслила Уоррен.

Варто зазначити, що сенатор не підтрималажодному з претендентів, що залишилися в кандидати від Демократичної партії. Раніше її опоненти Майкл Блумберг та Піт Буттіджич зняли свої кандидатури на виборах президента на користь Джо Байдена.