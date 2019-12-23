Про це #Буквам розповів економіст Олексій Кущ.

“Нацбанк фактично викуповує всю валюту за фіксованим курсом. Тим самим НБУ повністю спростував свою позицію щодо так званого ринкового, або” плаваючого “курсу гривні. Тобто зараз немає ніякого” плаваючого “курсу гривні – Національний банк намагається його утримати на певній позначці”, – розповів економіст.

За його словами, зміцнення курсу гривні буде рости в міру того, як буде розростатися піраміда ОВДП – коли нерезиденти масово скуповують державні папери. Це може тривати ще кілька місяців.

“Що може завадити курсу зміцнюватися? Йому може перешкодити якийсь глобальна криза, коли нерезиденти почнуть забирати свої капітали з країн, що розвиваються, в тому числі, і з України. І тоді цей приплив спекулятивного валюти перетворитися на відтік валюти з нашої країни і гривня, навпаки, почне сипатися “, – відзначає Олексій Кущ.

Він також вважає, що на зміцнення гривні може перешкодити політика уряду – економікоцентрічная політика.

“Тобто уряд якось знайде діалог з Національним банком на зменшення облікової ставки нижче 10% – це теж може змінити токсичний тренд ревальвації на повільний тренд девальвації. Це дозволило б оживити нашу економіку, бюджетний процес”, – заявив Кущ.

“Але той уряд, який ми зараз маємо, фактично є креатурою лобі інвестиційних банкірів. Тому я не очікую, що цей уряд буде впроваджувати економікоцентрічную політику. Швидше в 2020 році Кабмін спробує клонувати ситуацію початку 2019 року, коли в Україні стали масово заходити скупники ОВДП “, – відзначає економіст.

Олексій Кущ також заявив, що кредит МВФ при такому припливі спекулятивної валюти, коли Нацбанк викуповує більш 1,5 млрд доларів за місяць, не вказує на чинники, які б показали, що кредит МВФ нам надзвичайно важливий.

“Він був би до речі при зміні монетарно-курсової парадигми – якби ми почали скорочувати зростання цієї” піраміди “і частково б замінили цю піраміду ОВДП кредитом МФВ – це дозволило б пригальмувати зміцнення гривні і трохи реанімувати економіку. Але цей кредит не вигідний спекулянтам. Мінфін говорить про необхідність кредиту МВФ – але ніяких обгрунтувань для нього немає. для фінансових спекулянтів кредит МВФ – це страховка. Наприклад, якщо через півроку ситуація обрушиться – піраміда ОВДП буде зруйнована, спекулянти почнуть забирати свої гроші назад. Тоді вони почнуть купувати валюту і гривня почне девальвувати. Ось тоді кредит МВФ для них спрацює як страховка. Тобто у Національного банку буде ресурс, щоб не дати гривні сильно девальвувати”, – підсумував Олексій Кущ.