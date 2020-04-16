Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) у багатьох випадках робить вигляд, що виконує приписи карантину, але в реальності це відбувається лише частково.

Про це в коментарі #Буквам розповів релігієзнавець Юрій Чорноморець.

За його словами, в Європі помітили, що храми та лікарні стали місцями поширення коронавірусу.

“В Україні ця тенденція особливо підтверджується там, де храми не пішли на обмеження, введені владою. УПЦ МП у багатьох випадках вдає, що виконує приписи карантину, але в реальності це відбувається лише частково”, – зазначає Чорноморець, підкреслюючи, що для ченців ризик заразитися виявився значним, тому що вони в постійному контакті через участь в службах, трапезах, в контакті з монастирським керіництвом, з політиками та спонсорами.

“Від керівництва заразилися рядові монахи, зараз вірус починає проявлятися у тих студентів семінарії, які співали в хорі. Фактично катастрофічна ситуація в Києво-Печерській лаврі, по всій Тернопільській області, на Буковині, на Полтавщині. У всіх випадках спостерігалося нехтування приписами карантину”, – розповідає Чорноморець.

Релігієзнавець навів у приклад інцидент – в Полтавській області померла мама священика, але він, будучи зараженим і знаючи про діагноз, продовжував служити. Зараз можна очікувати спалаху в Святогірській лаврі в Донецькій області, там усі люди стоять в храмах так, наче взагалі в країні немає епідемії.

“Звичайно ж, тут віра підміняється марновірством, рудиментами язичницького світогляду. Для магічної язичницької свідомості характерною є надія на особливий захищений простір, на неможливість заразитися під час епідемій. Шкода, що така релігійна психологія витіснила розуміння необхідності особистого зв’язку з Богом, відповідальності перед Ним за життя ближнього”, – зазначає Юрій Чорноморець.

Він підкреслює, що Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ) ввела радикальний карантин. Але ще до цього в Тернопільській області від приїжджих заробітчан встигли захворіти кілька священиків і багато простих віруючих.

“Зараз УГКЦ пропагує гасло “Залишайтеся вдома” і активно пояснює мирянам всі особливості духовного життя без храму. Католицька духовність передбачає значну можливість спілкування з Богом без матеріальних носіїв, тому тут немає великих проблем для того, щоб бути в онлайні або в сімейному колі на свята. У протестантів також духовне життя без храму налагоджується легко”, – розповідає Юрій Чорноморець.

За його словами, у греко-католиків, православних ПЦУ і всіх українських християн “немає тієї схильності до фактичного лицемірства, яке спостерігаємо в УПЦ МП”.

Справа в тому, що саме ця юрисдикція постійно говорить одне, а робить інше. Зараз теж бачимо систематичні обмани центральної і місцевої влади щодо дотримання карантину. Це їх особлива проблема”, – зазначає релігієзнавець.

“Українська влада очікувала, що на цьому тижні УПЦ МП прийме рішення про перенесення “Радониці” (“гробки”) на суботу перед Трійцею, як це зробила ПЦУ. Але таке рішення не прийнято, а між тим – це ще більша небезпека, ніж на Великдень. І тому влада змушена вдаватися до блокування кладовищ, про що вже і заявив (мер Києва) Кличко”, – підсумував Юрій Чорноморець.