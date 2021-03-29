Українська православна церква Московського патріархату влаштувала в Успенському соборі Києво-Печерської лаври багатотисячну молитву про припинення епідемії коронавірусу.

Про це повідомляють пресслужба Києво-Печерської лаври та “Центр інформації УПЦ”.

В лаврі проінформували, що 28 березня митрополит Онуфрій провів всенічне бдіння до свята Собору преподобних Печерських.

“Центр інформації УПЦ” у Facebook також повідомив, що участь у богослужінні взяли “тисячі віруючих” і завершилося воно молитвою проти коронавірусу.

“За богослужінням була піднесена сугуба молитва про припинення епідемії коронавірусу, про лікарів і одужання хворих”, — йдеться в повідомленні.

Як все це відбувалося, можна побачити у фоторепортажі, опублікованому на сайті лаври. Всі присутні не дотримувалися дистанції, на жодному немає захисної маски.

Зауважимо, що незабаром після публікації пресрелізу про подію УПЦ МП видалила фотографії, на яких можна помітити значну кількість прихожан, які не дотримують карантинних обмежень.

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