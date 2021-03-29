Про це повідомляють пресслужба Києво-Печерської лаври та “Центр інформації УПЦ”. 

В лаврі проінформували, що 28 березня митрополит Онуфрій провів всенічне бдіння до свята Собору преподобних Печерських.

“Центр інформації УПЦ” у Facebook також повідомив, що участь у богослужінні взяли “тисячі віруючих” і завершилося воно молитвою проти коронавірусу.

“За богослужінням була піднесена сугуба молитва про припинення епідемії коронавірусу, про лікарів і одужання хворих”, — йдеться в повідомленні.

Як все це відбувалося, можна побачити у фоторепортажі, опублікованому на сайті лаври. Всі присутні не дотримувалися дистанції, на жодному немає захисної маски.

Фото: lavra.ua

Фото: lavra.ua

Фото: lavra.ua

Фото: lavra.ua

Зауважимо, що незабаром після публікації пресрелізу про подію УПЦ МП видалила фотографії, на яких можна помітити значну кількість прихожан, які не дотримують карантинних обмежень.

Було:

Стало: