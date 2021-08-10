УПЦ МП заявила, що ігноруватиме заходи до 30-річчя Незалежності України через Варфоломія

З відповідною заявою виступив керуючий справами УПЦ МП митрополит Бориспільський і Броварський Антоній.
Як відомо, Україна на 30-у річницю Незалежності очікує на візит Вселенського патріарха Варфоломія — перший за 13 років. У березні Варфоломій підтвердив свій намір відвідати Україну у серпні та взяти участь в урочистостях з нагоди 30-річчя Незалежності.
У червні під час проведення Анталійського дипломатичного форуму Варфоломій у розмові із п’ятим президентом, лідером “Європейської Солідарності” Петром Порошенком зазначив, що “з натхненням чекає на візит до України у серпні”.
“Ми будемо мати приємність і щастя бути знову на святій українській землі, що стала християнською завдяки зусиллям і місіонерській роботі материнської Константинопольської православної церкви”, – казав Варфоломій.
Наразі офіційні дати візиту Вселенського патріарха невідомі, але в УПЦ МП вже анонсували, що ігноруватимуть будь-які заходи, в яких він братиме участь.
“У нас ще немає офіційної програми перебування турецького гостя (в Україні). Але те, що ми можемо сказати відразу – ми проти його приїзду. Це пов’язано з тим, що патріарх Варфоломій несе особисту відповідальність за те, що відбувається в Україні протягом останніх років. Це захоплення наших храмів, це побиття наших віруючих. Дуже багато зла було принесено”, — заявив митрополит УПЦ МП Антоній.
“Тому нас наші віруючі не зрозуміють, якщо хтось – предстоятель Української православної церкви або її представник – буде на заходах, де буде присутній патріарх Варфоломій. Тому можемо сказати однозначно – на тих заходах, де буде присутній патріарх Варфоломій, не буде представника УПЦ МП“, — акцентував він.
Томос про автокефалію ПЦУ
15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об’єднавчий собор православних церков, на якому вибрали першого предстоятеля Православної церкви України. Ним став 39-річний Патріарший намісник, митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній (в миру – Думенко Сергій Петрович).
9 січня члени Синоду Вселенського патріархату підписали в Стамбулі Томос про автокефалію Православної церкви України. 14 січня 2019 року Вселенський патріархат оприлюднив офіційний текст Томосу про автокефалію Православної церкви України.
3 лютого 2019 року в Софії Київській під час божественної літургії пройшла церемонія інтронізації глави Православної церкви України Епіфанія. Церемонія інтронізації завершила всі процедури, які стверджували автокефалію ПЦУ.
Як відомо, УПЦ МП наразі має статус автономної церкви і має менші права ніж автокефальні церкви. Після надання Томосу Православній Церкві України питання автокефалії для УПЦ МП знову почало обговорюватись.
Після створення у результаті Об’єднавчого собору 15 грудня 2018 року Православної церкви України розпочався перехід церковних громад до ПЦУ. Понад 500 релігійних громад та монастирів у цей час зробили заяви про перехід з УПЦ МП до ПЦУ.
- Синод ПЦУ залишив почесному патріарху Філарету керівництво Київською єпархією. Сам Філарет заявив, що не визнає Томос Вселенського патріарха, який “нав’язав церкви лише нову залежність”.
- В УПЦ Київського патріархату переконані, що візит Варфоломія має бути “наповнений справжньою історичною місією та вагою”. Вселенського патріарха закликають Варфоломія надати УПЦ КП Томос.