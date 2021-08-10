УПЦ МП заявила, що ігноруватиме заходи до 30-річчя Незалежності України через Варфоломія

Представники Української православної церкви Московського патріархату заявили про намір ігнорувати заходи, у яких братиме участь Вселенський патріарх Варфоломій. Його візит до України запланований на серпень — до святкування Дня Незалежності України.

З відповідною заявою виступив керуючий справами УПЦ МП митрополит Бориспільський і Броварський Антоній.

Як відомо, Україна на 30-у річницю Незалежності очікує на візит Вселенського патріарха Варфоломія — перший за 13 років. У березні Варфоломій підтвердив свій намір відвідати Україну у серпні та взяти участь в урочистостях з нагоди 30-річчя Незалежності.

У червні під час проведення Анталійського дипломатичного форуму Варфоломій у розмові із п’ятим президентом, лідером “Європейської Солідарності” Петром Порошенком зазначив, що “з натхненням чекає на візит до України у серпні”.

“Ми будемо мати приємність і щастя бути знову на святій українській землі, що стала християнською завдяки зусиллям і місіонерській роботі материнської Константинопольської православної церкви”, – казав Варфоломій.

Наразі офіційні дати візиту Вселенського патріарха невідомі, але в УПЦ МП вже анонсували, що ігноруватимуть будь-які заходи, в яких він братиме участь.

“У нас ще немає офіційної програми перебування турецького гостя (в Україні). Але те, що ми можемо сказати відразу – ми проти його приїзду. Це пов’язано з тим, що патріарх Варфоломій несе особисту відповідальність за те, що відбувається в Україні протягом останніх років. Це захоплення наших храмів, це побиття наших віруючих. Дуже багато зла було принесено”, — заявив митрополит УПЦ МП Антоній. “Тому нас наші віруючі не зрозуміють, якщо хтось – предстоятель Української православної церкви або її представник – буде на заходах, де буде присутній патріарх Варфоломій. Тому можемо сказати однозначно – на тих заходах, де буде присутній патріарх Варфоломій, не буде представника УПЦ МП“, — акцентував він.

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