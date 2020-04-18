Керуючий справами УПЦ Московського патріархату, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, незважаючи на заклики президента Володимира Зеленського не йти до церкви на Великдень, покликав віруючих прийти в храм на території Києво-Печерської Лаври і отримати благодатний вогонь.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Завтра, з Божою поміччю, делегація Української Православної Церкви (МП, – ред.) доставить в Україну благодатний вогонь. Ми сподіваємося, що це стане втіхою для багатьох віруючих українців. Особливо зараз, в умовах карантину, коли багатьом доведеться святкувати Великдень вдома”, – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим, він закликав “всіх, хто хотів би стикнутися з цим знаменням Світлого Христового Воскресіння, прийти в Свято-Воскресенський храм (з дотриманням всіх санітарних норм), який знаходиться недалеко від в’їзду в Києво-Печерську Лавру”.

“Кожен, хто прийде в цей храм зможе запалити лампаду від привезеного зі Святої Землі вогню. Ми нікого не відштовхнемо, нікого не скривдимо. Це буде по-християнськи, оскільки дуже важливо, під час загальної зневіри, допомогти кожному відчути радість найвеличнішого свята – Воскресіння Христового”, – додав Антоній.