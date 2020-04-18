Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
“Завтра, з Божою поміччю, делегація Української Православної Церкви (МП, – ред.) доставить в Україну благодатний вогонь. Ми сподіваємося, що це стане втіхою для багатьох віруючих українців. Особливо зараз, в умовах карантину, коли багатьом доведеться святкувати Великдень вдома”, – йдеться в повідомленні.
У зв’язку з цим, він закликав “всіх, хто хотів би стикнутися з цим знаменням Світлого Христового Воскресіння, прийти в Свято-Воскресенський храм (з дотриманням всіх санітарних норм), який знаходиться недалеко від в’їзду в Києво-Печерську Лавру”.
“Кожен, хто прийде в цей храм зможе запалити лампаду від привезеного зі Святої Землі вогню. Ми нікого не відштовхнемо, нікого не скривдимо. Це буде по-християнськи, оскільки дуже важливо, під час загальної зневіри, допомогти кожному відчути радість найвеличнішого свята – Воскресіння Христового”, – додав Антоній.
- Раніше Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що в цьому році Україна може не отримати Благодатний вогонь із храму Гробу Господнього (Єрусалим). Він пояснив, що були пропозиції найняти чартер. Але, на думку Епіфанія, краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів.