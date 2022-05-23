Результати опитування опублікувала соціологічна група “Рейтинг”
Ініціативу підтримали 58% респондентів, а висловилися проти – 39%. Здебільшого прихильники були серед мешканців центру країни. Частіше ними були опитані молодої та середньої вікової груп чоловіків.
61% респондентів вважають що масове озброєння цивільних сприятиме зміцненню обороноздатності країни. Протилежну думку висловили 36% опитаних.
В Україні 45% вважають, що особисту свободу громадян збільшить створення юридичних умов для вільної купівлі вогнепальної зброї. Проте 40% зазначили, що свободи навпаки будуть ущемлені за таких умов.
58% респондентів додали, що вільна купівля зброї призведе до збільшення злочинності, а протилежної думки — 35%.
До вторгнення Росії не відчували необхідності володіти вогнепальною зброєю близько 80% опитаних. Третина з тих, хто не хотів мати зброю до війни, змінили думку. Ще близько 50% хочуть аби зброю мали члени родини.
Зазначимо, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про обіг вогнепальної зброї серед цивільних громадян України за день до початку активної фази наступу росіян.
- Нагадаємо, за результатами останнього опитування, українці почали гірше ставитись до радянських керівників, а от ставлення до захисників України, зокрема й ОУН-УПА, значно покращилось.
- Десяте загальнонаціональне опитування в умовах війни в Україні зафіксувало найнижчий за історію спостережень показник ностальгії за розпадом СРСР. Лише 11% жалкують за ним. Водночас абсолютна більшість – 87% ні.
- Раніше дев’яте загальнонаціональне опитування, проведене Соцгрупою “Рейтинг”, засвідчило, що 98% українців негативно ставляться до президента РФ Володимира Путіна.