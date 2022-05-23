Майже 60% українців в умовах активної війни підтримують право на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами. Вперше за всю історію досліджень показник прихильників цієї ідеї перевищив кількість противників.

Результати опитування опублікувала соціологічна група “Рейтинг”

Ініціативу підтримали 58% респондентів, а висловилися проти – 39%. Здебільшого прихильники були серед мешканців центру країни. Частіше ними були опитані молодої та середньої вікової груп чоловіків.

61% респондентів вважають що масове озброєння цивільних сприятиме зміцненню обороноздатності країни. Протилежну думку висловили 36% опитаних.

В Україні 45% вважають, що особисту свободу громадян збільшить створення юридичних умов для вільної купівлі вогнепальної зброї. Проте 40% зазначили, що свободи навпаки будуть ущемлені за таких умов.

58% респондентів додали, що вільна купівля зброї призведе до збільшення злочинності, а протилежної думки — 35%.

До вторгнення Росії не відчували необхідності володіти вогнепальною зброєю близько 80% опитаних. Третина з тих, хто не хотів мати зброю до війни, змінили думку. Ще близько 50% хочуть аби зброю мали члени родини.

Зазначимо, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про обіг вогнепальної зброї серед цивільних громадян України за день до початку активної фази наступу росіян.