Результати опитування опублікувала соціологічна група “Рейтинг

Ініціативу підтримали 58% респондентів, а висловилися проти – 39%. Здебільшого прихильники були серед мешканців центру країни. Частіше ними були опитані молодої та середньої вікової груп чоловіків.

61% респондентів вважають що масове озброєння цивільних сприятиме зміцненню обороноздатності країни. Протилежну думку висловили 36% опитаних.

В Україні 45% вважають, що особисту свободу громадян збільшить створення юридичних умов для вільної купівлі вогнепальної зброї. Проте 40% зазначили, що свободи навпаки будуть ущемлені за таких умов.

58% респондентів додали, що вільна купівля зброї призведе до збільшення злочинності, а протилежної думки — 35%.

До вторгнення Росії не відчували необхідності володіти вогнепальною зброєю близько 80% опитаних. Третина з тих, хто не хотів мати зброю до війни, змінили думку. Ще близько 50% хочуть аби зброю мали члени родини.

Зазначимо, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про обіг вогнепальної зброї серед цивільних громадян України за день до початку активної фази наступу росіян.