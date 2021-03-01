Про це написав у Facebook директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

За його словами, дівчинка народилася з патологією кишечника, проблему тричі намагалися усунути, але складні хірургічні втручання погіршили стан дитини. У дівчинки розвинулася кишкова спайкова непрохідність. Вона страждала від болю, що супроводжувався блювотою.

“Численні госпіталізації і медикаментозне лікування лише тимчасово полегшували стан. Без ще однієї операції дівчинка не просто страждала б, був ризик виникнення гострої кишкової непрохідності та навіть некрозу, а це вже питання життя. Усунення спайок відкритим способом, яких уже було три, у подальшому загрожувало виникненням нових”, – зазначив Самчук.

Він написав, що в розвинених країнах такі патології усувають за допомогою роботизованих систем Da Vinci. Малоінвазивні хірургічні технології мінімізують розвиток спайкового процесу в майбутньому. Тому, дізнавшись про Da Vinci у львівській лікарні, батьки дівчинки звернулися за допомогою.

“За допомогою Da Vinci наші фахівці зробили три проколи розміром по вісім міліметрів кожен. У черевну порожнину дитини розмістили камеру, яка транслювала на монітор зображення у тривимірній проєкції з 20-кратним збільшенням. Це все одно, що зазирнути всередину пацієнта, не розрізаючи його. Хірург, який сидів за пультом, поклавши руки на надчутливі сенсори, мав додатково ще дві “руки” і ліквідував множинні спайки з мінімальною травматизацією здорових тканин”, – описав операцію директор лікарні.

Ліквідація спайок зайняла майже три години. Медики запевняють, що стан дівчинки задовільний.

“Її більше не турбують болі в животі, вона встає з ліжка і вже навіть ходить коридором. І хоча попереду в нашої пацієнтки тривала реабілітація, вона має хорошу перспективу назавжди забути про свою проблему”, – повідомив Самчук.