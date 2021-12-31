Один з найвідоміших годинників у світі, символ Лондона (Велика Британія) Біг-Бен задзвонить вперше після чотирирічної реставрації.

Про це повідомляє CNN.

Цього року члени команди, яка працювала над ремонтом Біг-Бена, виявили значні пошкодження часів Другої світової війни, отримані внаслідок бомбардувань нацистської Німеччини.

Ці пошкодження зробили ремонт довшим і дорожчим, що змусило деяких британських політиків скаржитися на вартість ремонту.

Під час реставрації очистили циферблат, механізм курантів та приблизно тисячу деталей годин протягом останніх чотирьох років.

Це найбільший проєкт ремонту в його історії, вартість якого становила близько 107 мільйонів доларів.

Попри затримки, команді, яка працює над Біг-Беном, все ж таки вдалося завершити ремонт у 2021 році.

Сьогодні, напередодні Нового року, годинник пролунає опівдні, о 16:00, о 21:00, о 22:00, о 22:00, о 23:00 і, звичайно, опівночі.

Довідка. Годинникова вежа Біг-Бен є частиною архітектурного комплексу Вестмінстерського палацу. Знаменитий годинник розташовано висотою 55 метрів і вагою 5 тонн вважають найбільшим у світі. Це одна з найпопулярніших визначних пам’яток Лондона і Британії загалом. В основі кожного з чотирьох циферблатів розміщено напис латинню: Domine salvam fac Reginam nostram Victoriam Primam (“Боже, бережи нашу королеву Вікторію”).Біг-Бен показує час у столиці Британії з 1859 року.