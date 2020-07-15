Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликає народних депутатів не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з навчання державою мовою в навчальних закладах" (№2362), або законопроєкт Бужанського.

Про це він написав у Facebook.

За словами уповноваженого, законопроєкт, внесений “слугою народу” Максимом Бужанським передбачає суттєві зміни в освітньому і мовному законодавстві.

“По-перше, законопроєкт пропонує зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року. Міністерство освіти і науки впродовж трьох років провело всю необхідну роботу з підготовки вчителів, підручників, методичних матеріалів для того, щоб наші діти з 1 вересня могли здобувати якісну освіту українською мовою. Ухвалення законопроєкту 2362 позбавить школярів такої можливості, а отже, поставить їх у завідомо гірші умови в реалізації індивідуальної освітньої чи професійної траєкторії. По-друге, проєкт дозволяє і після 2023 року викладати 40-60% предметів російською мовою у 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством – 20%). По-третє, у всіх школах України можна буде викладати “один або декілька предметів”, у тому числі, російською мовою”.

За словами Тараса Креміня, твердження Бужанського, що законопроєкт “спрямований на захист порушених конституційних прав російської чи інших національних меншин”, не відповідають дійсності.

Крім того, Міністерство освіти і науки України не підтримує законопроєкт “слуги” Бужанського, оскільки він суперечить цілям освітньої реформи, а також вимагає термінових витрат з держбюджету на суму 56 млн гривень.

Також профільний парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував відхилити цей законопроєкт.

За словами уповноваженого, законопроект Максима Бужанського вже викликав громадські реакцію і протести, “ігнорування яких може призвести до непередбачуваних наслідків”.

Як відомо, 16 травня 2019 року було оприлюднено закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. В цьому законі йдеться про те, що саме українська мова є державною. Закон не поширюється на мову проведення релігійних обрядів і побутове спілкування.

Венеціанська комісія рекомендує Україні переглянути мовний закон, оскільки “вкрай важливо домогтися балансу між зміцненням української мови та захистом мовних прав меншин”.

Нардеп від “Слуги народу” Максим Бужанський вважає, що цей закон “спрямований на дискримінацію носіїв інших мов”, передусім російськомовних. 10 грудня Бужанський повідомив, що вніс до Парламенту законопроєкт про визнання закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” таким, що втратив силу.