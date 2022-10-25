Що ж таке управління активами та ким може здійснюватися ця діяльність?

Управління активами — це діяльність, що передбачає залучення коштів інвесторів з метою інвестування коштів у активи та управління активами інвестиційних фондів, такими як: цінні папери, нерухомість, банківські метали, боргові зобов’язання, майнові права та вимоги.

Діяльність з управління активами – це ліцензійна діяльність і потребує отримання ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Суб’єкти, які отримали таку ліцензію, є компаніями з управління активами.

Мета діяльності з управління активами – це приріст капіталу ввіреного в управління за рахунок ефективного формування інвестиційного портфелю інституту спільного інвестування (ІСІ).

Компанія з управління активами (КУА) – це господарське товариство, створене відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Дізнатись більше про діяльність компаній з управління активами можна на сайті: https://itandem.com.ua/

Компанія з управління активами може одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ.

КУА – це перш за все команда висококваліфікованих фахівців, що пройшли відповідну сертифікацію та підтвердили свої знання, склавши кваліфікаційний іспит. Від рівня професіоналізму та практичного досвіду фахівців з управління активами залежить ефективність діяльності інвестиційного фонду.

Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за порушення вимог законодавства, регламенту, проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, інвестиційної декларації, договору про управління активами корпоративного фонду. З метою захисту прав інвесторів законодавством встановлено ряд обмежень діяльності компанії з управління активами.

Чи варто створювати власну компанію з управління активами, якщо ви вирішили зайнятись інвестиційною діяльністю та створюєте інвестиційний фонд?

Якщо ваша мета – реалізувати один інвестиційний проект, тоді власна КУА для цього не потрібна, оскільки створення та утримання компанії з управління активами – це досить витратна справа. Якщо ж вам є цікавою сфера інвестування, і ваша мета реалізація глобальних інвестиційних проєктів з використанням такого інструменту залучення коштів як інвестиційні фонди, тоді реєстрація КУА та розвиток бізнесу, що спеціалізується на управлінні активами інститутів спільного інвестування – це для Вас.

Скільки коштує створити та утримувати власну компанію з управління активами?

Відповідь на це та інші питання щодо особливостей діяльності управління активами в Україні дають фахівці з багаторічним досвідом у сфері діяльності КУА: https://itandem.com.ua/own_amc/