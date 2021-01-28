Всеукраїнський референдум можуть провести в Україні вже у 2021 році.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук у Facebook.

Він зазначив, що всеукраїнський референдум можна буде провести вже в цьому році.

“Організувати перший референдум можна після підписання законопроєкту “Про народовладдя через всеукраїнський референдум” президентом України Володимиром Зеленським. Кількість референдумів, які можна проводити упродовж року, необмежена. Проведення референдуму залежить лише від ініціативи населення, а не від волі президента України або Верховної Ради України”, – наголосив Стефанчук.