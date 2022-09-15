Голова Державної служби у справах етнополітики та свободи совісті України Олена Богдан заявила, що в Києво-Печерській лаврі проживає понад 200 ченців УПЦ, а в структурі ПЦУ на весь Київ - всього 50 ченців, тому вони начебто не зможуть утримувати лавру в належному стані і їм складно буде оплачувати комунальні витрати.

Про це Олена Богдан розповіла на конференції “Релігійний мир чи “війна цивілізацій”.

“Хтось запитував, скільки ченців ПЦУ в Києві? Менше ніж 50. А скільки ченців в одній Києво-Печерській лаврі, це УПЦ? Понад 200. Загалом у резиденції у Києво-Печерській лаврі – близько 600 осіб, разом із семінаристами, з викладачами академії”, – зазначила голова Держетнополітики.

Також вона додала, що комунальні рахунки Києво-Печерської лаври та витрати на реставрацію – “це дуже великі суми, їх сплачує не держава, а релігійне об’єднання УПЦ”.

Крім того, Олена Богдан нагадала, що Українська православна церква зараз є найбільшою релігійною мережею в Україні, а також у ній більше центрів, ніж у Православній церкві України.

Також голова Держслужби у справах етнополітики та свободи совісті зауважила, що у Києві переважна кількість православних храмів належать УПЦ, і вони – не порожні, вони наповнені вірянами. Водночас вона додала, що київські храми ПЦУ на богослужіннях не переповнені, у них є місце, саме тому можна заходити ще.

“Тому, якщо ми говоримо про певну зміну у Києво-Печерській лаврі, то ми говоримо про те, що близько 600 людей мають звідти вийти, бо туди мають зайти нові люди й ці нові люди мають платити мільйонні рахунки щомісяця”, – підсумувала Олена Богдан.

Варто зазначити, що СБУ у Київській області запросила документи однієї з громад, яка має намір перейти до ПЦУ з УПЦ Московського патріархату. На думку відомства, таке створює “передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Києві та регіоні”.

У розпорядженні йдеться, аби Дарницька райдержадміністрація провела роз’яснювальну роботу серед громадськості. А саме щодо недопущення участі у зборах релігійних громад для переходу від УПЦ до ПЦУ керівників територіальних громад чи представників місцевої влади. Лист направив заступник начальника Головного управління СБУ у Києві і Київській області Юрій Палагнюк 7 вересня.

Нині активізувався процес переходу громад з юрисдикції Московського патріархату до Православної церкви України. Таке вирішують під час зборів громадяни, громади, прихожани та мешканці голосами більшості. Рішення передають від релігійної громади до Предстоятеля ПЦУ митрополита Єпіфанія (Думенка) з проханням прийняти під Омофор ПЦУ.

СБУ стверджує, що обговорення відбуваються разом зі звинуваченнями у незаконності дій тієї чи іншої релігійної конфесії тощо. За їхніми словами, це “своєю чергою, призводить до фізичних сутичок, радикалізації та криміналізації перехідних процесів”.

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