Про це міський голова написав у своєму Telegram.
Олександр Симчишин вважає, що варто звільнити патрульних, які склали протокол на побитого у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ (МП) військового Артура Ананьєва.
“Московська ФСБешна агентура у вигляді УПЦ (МП) має бути заборонена по всій країні. Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці і побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроект про заборону: раз і назавжди заборонити це ФСБешне кубло”, — вважає Симчишин.
За його словами, заборону на діяльність УПЦ МП в Хмельницькому почнуть впроваджувати на найближчій сесії міської ради.
“На позачерговій сесії ми припинимо користування усіма земельними ділянками на території громади. Ініціюємо також рішення обласної та районної рад”, — зазначив Олександр Симчишин.
Він додав, що нападники на військового мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.
Олександр Симчишин заявив, що священники, які “мають хоч частинку українського” зобов’язані “негайно вийти з ФСБешної структури”.
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