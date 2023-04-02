Про це міський голова написав у своєму Telegram.

Олександр Симчишин вважає, що варто звільнити патрульних, які склали протокол на побитого у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ (МП) військового Артура Ананьєва.

“Московська ФСБешна агентура у вигляді УПЦ (МП) має бути заборонена по всій країні. Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці і побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроект про заборону: раз і назавжди заборонити це ФСБешне кубло”, — вважає Симчишин.

За його словами, заборону на діяльність УПЦ МП в Хмельницькому почнуть впроваджувати на найближчій сесії міської ради.

“На позачерговій сесії ми припинимо користування усіма земельними ділянками на території громади. Ініціюємо також рішення обласної та районної рад”, — зазначив Олександр Симчишин.

Він додав, що нападники на військового мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Олександр Симчишин заявив, що священники, які “мають хоч частинку українського” зобов’язані “негайно вийти з ФСБешної структури”.