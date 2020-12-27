Потужний ураган "Белла" вирує у країнах Європи. У Великій Британії та Франції сильний вітер повалив дерева та знеструмив тисячі будівель. Тепер негода обрушилася на Нідерланди та Бельгію.

Про це повідомляють #Букви.

Днями ураган “Белла” приніс проливний дощ і сильний вітер в більшу частину Великої Британії. За даними служби BBC, у деяких місцях швидкість вітру досягала 170 км/год.

Негода завадила руху транспорту. Відбулося затоплення вулиць, трас та залізничних колій. Через затоплення, повалення дерев і сміття рух потягів та автомобілів місцями був заблокований.

Через рясні дощі рівень води у річках підіймався значно вище норми. У Йорку встановили захист від повеней, а на березі річки в Бедфордширі жителям 1,3 тисяч будинків порадили евакуюватися.

В Уельсі через ураган було знеструмлено понад 20 тисяч домівок. З них майже 2 тисячі все ще не були під’єднані вранці неділі.

Згодом ураган обрушився на північ Франції. Пориви вітру на узбережжі сягали 120 км/год. Згідно з повідомленнями французького оператора Enedis, понад 10 тисяч будинків залишилися без електропостачання внаслідок негоди, пише Reuters.

У неділю “Белла” лютує над Нідерландами. За інформаціє видання NL Times, пориви вітру досягають 110 км/год. Метеорологічний інститут KNMI оголосив жовтий рівень небезпеки. Попереджають про погіршення погодних умов, ускладнення руху транспорту та можливе повалення дерев.

Тепер, як очікується, від ураган страждатиме Бельгія. Королівський метеорологічний інститут прогнозує пориви вітру 80-100 км/год на суші та 100-120 км/год на узбережжі. У декількох провінціях оголосили про помаранчевий рівень небезпеки на дорогах через можливе утворення ожеледиці, пише The Brussels Times.