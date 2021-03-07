Витончена атака на програмне забезпечення електронної пошти Microsoft може перерости у глобальну кризу кібербезпеки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вже щонайменше 60 тис. організацій по всьому світу зазнали злому через уразливість в програмному забезпеченні Exchange Server корпорації Microsoft.

За словами колишнього високопоставленого чиновника США, знайомого з ходом розслідування, злочинці прагнуть заразити якомога більше комп’ютерів, перш ніж компанія зможе повністю захистити всіх своїх клієнтів.

За даними Huntress, фірми з Еллікотт-Сіті, штату Меріленд, що спеціалізується на кібербезпеці, зловмисники намагалися проникнути в системи банків, постачальників електроенергії, будинків для людей похилого віку та однієї компанії з виробництва морозива.

Кіберзагроза, що швидко поширюється, також викликала стурбованість у співробітників Служби національної безпеки США. Дослідники говорять, що на заключних етапах хакери, мабуть, автоматизували процес і за лічені дні зібрали десятки тисяч нових жертв по всьому світу.

“Ми робимо відповідні заходи уряду для оцінки та усунення наслідків. Це активна загроза, яка все ще розвивається, і ми закликаємо мережевих операторів поставитися до неї дуже серйозно”, – заявив офіційний представник Білого дому.