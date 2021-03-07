Про це повідомляє Bloomberg.
Вже щонайменше 60 тис. організацій по всьому світу зазнали злому через уразливість в програмному забезпеченні Exchange Server корпорації Microsoft.
За словами колишнього високопоставленого чиновника США, знайомого з ходом розслідування, злочинці прагнуть заразити якомога більше комп’ютерів, перш ніж компанія зможе повністю захистити всіх своїх клієнтів.
За даними Huntress, фірми з Еллікотт-Сіті, штату Меріленд, що спеціалізується на кібербезпеці, зловмисники намагалися проникнути в системи банків, постачальників електроенергії, будинків для людей похилого віку та однієї компанії з виробництва морозива.
Кіберзагроза, що швидко поширюється, також викликала стурбованість у співробітників Служби національної безпеки США. Дослідники говорять, що на заключних етапах хакери, мабуть, автоматизували процес і за лічені дні зібрали десятки тисяч нових жертв по всьому світу.
“Ми робимо відповідні заходи уряду для оцінки та усунення наслідків. Це активна загроза, яка все ще розвивається, і ми закликаємо мережевих операторів поставитися до неї дуже серйозно”, – заявив офіційний представник Білого дому.
- Раніше повідомлялося, що понад 20 тисяч організацій у США стали жертвами масштабної хакерської атаки через вразливість у програмі Microsoft для обміну повідомленнями Exchange Server.
- Цього тижня компанія Microsoft виступила із заявою і звинуватила в атаці пов’язану з Китаєм хакерську групу Hafnium.